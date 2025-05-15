Nike Dynamo Free
耐克毛毛虫幼童易穿脱运动鞋
¥469
Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫幼童易穿脱运动鞋无需系带，采用耐穿设计结合霓虹配色覆面，打造出众风采。柔软泡绵缓震配置，可随双足动作灵活弯曲。一脚蹬设计，便于穿脱。
- 显示颜色： 中柔粉/白金色/金属银/透明粉
- 款式： CI1187-686
Nike Dynamo Free
¥469
未来主义风格，畅享舒适
Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫幼童易穿脱运动鞋无需系带，采用耐穿设计结合霓虹配色覆面，打造出众风采。柔软泡绵缓震配置，可随双足动作灵活弯曲。一脚蹬设计，便于穿脱。
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面
- 泡绵外底融入橡胶贴片，柔软轻盈，灵活出众
- 一脚蹬设计，便于穿脱
产品细节
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 中柔粉/白金色/金属银/透明粉
- 款式： CI1187-686
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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