 

Nike Dynamo Free

耐克毛毛虫幼童易穿脱运动鞋

¥469

Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫幼童易穿脱运动鞋无需系带，采用耐穿设计结合霓虹配色覆面，打造出众风采。柔软泡绵缓震配置，可随双足动作灵活弯曲。一脚蹬设计，便于穿脱。


  • 显示颜色： 中柔粉/白金色/金属银/透明粉
  • 款式： CI1187-686

Nike Dynamo Free

¥469

未来主义风格，畅享舒适

Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫幼童易穿脱运动鞋无需系带，采用耐穿设计结合霓虹配色覆面，打造出众风采。柔软泡绵缓震配置，可随双足动作灵活弯曲。一脚蹬设计，便于穿脱。

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面
  • 泡绵外底融入橡胶贴片，柔软轻盈，灵活出众
  • 一脚蹬设计，便于穿脱

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 中柔粉/白金色/金属银/透明粉
  • 款式： CI1187-686

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