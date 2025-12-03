易于穿脱，柔韧灵活，无需系带？可满足多种运动和活动需求。Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫幼童易穿脱运动鞋可快速穿脱，赋予稚嫩双足稳定缓震的穿着感受。蓄势待发，尽情畅玩。

织物与合成材质组合鞋面，搭配波纹状橡胶，打造耐穿设计，提供出众稳定性和支撑效果。外底橡胶延伸至鞋头，为关键区域营造额外耐穿性，呵护小宝贝稚嫩双足。

