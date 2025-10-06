 
Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫幼童运动鞋 - 帆白/白色/冰川蓝/金属银

Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫幼童运动鞋专为好动爱玩的小宝贝打造，采用柔韧鞋底，帮助稚嫩双足舒适迈步。 易穿脱设计结合织物与合成材质组合鞋面，助力轻松穿脱，快速出发；刺绣细节结合人造毛皮里料，为小宝贝的迈步和跳跃增添缤纷色彩和舒适感受。


  • 显示颜色： 帆白/白色/冰川蓝/金属银
  • 款式： IM6694-101

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，轻盈舒适，柔韧灵活
  • 柔软泡绵中底，轻盈缓震
  • 外底橡胶贴片，缔造出色耐穿性
  • 外底采用弯曲凹槽设计，令稚嫩双足自然弯曲，灵动迈步，畅动自如

产品细节

  • 加固鞋头设计
  • 加垫鞋口
  • 后跟提拉设计
