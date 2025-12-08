 
Nike Dynamo Free 马年限定脱缰系列新年款耐克毛毛虫幼童运动鞋 - 帆白/白色/典雅托帕石色/白色

Nike Dynamo Free 马年限定脱缰系列

新年款耐克毛毛虫幼童运动鞋

¥499
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Dynamo Free 马年限定脱缰系列新年款耐克毛毛虫幼童运动鞋专为好动爱玩的小宝贝打造，采用透气织物和柔韧鞋底，帮助稚嫩双足保持干爽舒适。鞋舌采用小飞马设计，旨在庆贺马年。易穿脱设计结合织物与合成材质组合鞋面，让小宝贝轻松穿脱，尽情畅玩。


  • 显示颜色： 帆白/白色/典雅托帕石色/白色
  • 款式： IQ1137-111

Nike Dynamo Free 马年限定脱缰系列新年款耐克毛毛虫幼童运动鞋专为好动爱玩的小宝贝打造，采用透气织物和柔韧鞋底,帮助稚嫩双足保持干爽舒适。鞋舌采用小飞马设计,旨在庆贺马年。易穿脱设计结合织物与合成材质组合鞋面,让小宝贝轻松穿脱,尽情畅玩。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气，柔韧灵活
  • 柔软泡绵中底，轻盈缓震
  • 外底橡胶贴片，缔造出色耐穿性
  • 外底采用弯曲凹槽设计，令稚嫩双足自然弯曲，灵动迈步，畅动自如

产品细节

  • 加固鞋头设计
  • 加垫鞋口
  • 后跟提拉设计
