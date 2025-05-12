 

Nike Dynamo Free Y2K

耐克毛毛虫婴童易穿脱运动鞋

¥279¥39930% 折让

Nike Dynamo Free Y2K 耐克毛毛虫婴童易穿脱运动鞋采用柔软耐穿泡绵打造，无需系带，赋予成长中的稚嫩双足灵动感受。一脚蹬设计，便于穿脱。霓虹配色覆面别具魅力，兼顾耐穿性和支撑力。


  • 显示颜色： 黑/白金色/金属银/荧光黄
  • 款式： CI1186-081

Nike Dynamo Free Y2K

¥279¥39930% 折让

自然舒适，柔韧灵活

Nike Dynamo Free Y2K 耐克毛毛虫婴童易穿脱运动鞋采用柔软耐穿泡绵打造，无需系带，赋予成长中的稚嫩双足灵动感受。一脚蹬设计，便于穿脱。霓虹配色覆面别具魅力，兼顾耐穿性和支撑力。

其他细节

  • 合成材质与织物材料组合鞋面略带弹性，令鞋款便于穿脱
  • 鞋面搭配覆面设计，塑就出众结构感和支撑力
  • Nike Free 外底，柔软轻盈且经久耐穿
  • 柔韧灵活设计，缔造灵动感受

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 黑/白金色/金属银/荧光黄
  • 款式： CI1186-081

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