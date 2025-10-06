Nike E-Series AD
男子运动鞋
42% 折让
日常舒适，彰显时尚风范。Nike E-Series AD 男子运动鞋采用便于穿脱设计，塑就日常舒适穿着感受。透气织物结合缓震泡绵，兼具支撑力与舒适性，缔造非凡日常迈步体验。
- 显示颜色： 浅卡其/海滩浅黄/杏茶色
- 款式： DV2436-202
其他细节
- 优质材质组合鞋面，塑就轻盈柔软质感
- 泡绵中底，回弹缓震
产品细节
- 加垫鞋口
- 后跟提拉设计
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
