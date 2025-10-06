 
Nike E-Series AD 男子运动鞋 - 浅卡其/海滩浅黄/杏茶色

Nike E-Series AD

男子运动鞋

浅卡其/海滩浅黄/杏茶色
黑/黑/煤黑

日常舒适，彰显时尚风范。Nike E-Series AD 男子运动鞋采用便于穿脱设计，塑就日常舒适穿着感受。透气织物结合缓震泡绵，兼具支撑力与舒适性，缔造非凡日常迈步体验。


  • 显示颜色： 浅卡其/海滩浅黄/杏茶色
  • 款式： DV2436-202

其他细节

  • 优质材质组合鞋面，塑就轻盈柔软质感
  • 泡绵中底，回弹缓震

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 后跟提拉设计
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
