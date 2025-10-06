Nike E-Series AD
男子运动鞋
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike E-Series AD 男子运动鞋采用便于穿脱设计，适合日常穿着。 耐穿材料结合缓震泡绵，塑就日常舒适穿着感受，彰显时尚风范。
- 显示颜色： 黑/貂棕/黑/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： FZ2162-001
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，轻盈耐穿
- 泡绵中底和外底，柔软缓震
- 中足板带与鞋带巧妙结合，塑就出众支撑力
产品细节
- 提拉设计
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
