我们相信，每个人自出生以来就是运动达人。Nike E1D1 婴童短袖连体衣采用一体式设计，专为日常打造。结合棉与聚酯纤维混纺针织面料，柔软亲肤，呵护小宝贝娇嫩肌肤。圆领设计，缔造舒适感受；背面上方和内接缝搭配按扣扣合设计，方便穿脱或叠搭内层连体衣。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

