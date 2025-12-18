 
Nike E1D1 幼童圆领上衣和长裤套装 - 冰川蓝

Nike E1D1

幼童圆领上衣和长裤套装

23% 折让

售罄：

此配色当前无货

我们相信，每个人自出生以来就是运动达人。Nike E1D1 幼童套装，助孩子轻松就绪，尽兴畅玩，堪称日常佳选。两款单品均采用棉混纺法式毛圈面料，舒适非凡，让孩子在游乐场疯跑或在家中休闲时自由畅动。圆领上衣采用落肩设计，营造休闲外观，结合宽松剪裁，便于内搭T恤或背心。配套长裤采用舒适弹性腰部和锥形裤筒，缔造稳固舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 冰川蓝
  • 款式： HQ7913-474

Nike E1D1

23% 折让

我们相信，每个人自出生以来就是运动达人。Nike E1D1 幼童套装，助孩子轻松就绪，尽兴畅玩，堪称日常佳选。两款单品均采用棉混纺法式毛圈面料，舒适非凡，让孩子在游乐场疯跑或在家中休闲时自由畅动。圆领上衣采用落肩设计，营造休闲外观，结合宽松剪裁，便于内搭T恤或背心。配套长裤采用舒适弹性腰部和锥形裤筒，缔造稳固舒适的穿着感受。

产品细节

  • 上衣/长裤：60% 棉/37% 聚酯纤维/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 冰川蓝
  • 款式： HQ7913-474

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。