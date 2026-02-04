 
Nike E1D1 Fingerpaint Club 幼童运动帽 - 黑

Nike E1D1

Fingerpaint Club 幼童运动帽

13% 折让

Nike E1D1 Fingerpaint Club 幼童运动帽采用经典六片式拼接结构，采用棉质斜纹面料，饰有刺绣细节，为小小运动员打造休闲造型。弧形帽檐和内置汗带，帮助孩子的头部保持舒适；后侧配有可调节魔术贴粘扣固定带，塑就专属舒适贴合感。


  • 显示颜色：
  • 款式： IU5355-010

产品细节

  • 面料/帽檐/前片里料：100% 棉。汗带：81% 聚酯纤维/19% 棉
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IU5355-010

