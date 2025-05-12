Nike Element
男子速干跑步上衣
¥309¥44931% 折让
售罄：此配色当前无货
穿上 Nike Element 男子速干跑步上衣，演绎叠搭魅力。衣袖上部采用弹性罗纹拼接，带来无拘运动体验，结合后身网眼拼接设计，在跑步升温之际营造舒爽感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： AH8974-010
Nike Element
¥309¥44931% 折让
舒适包覆
穿上 Nike Element 男子速干跑步上衣，演绎叠搭魅力。衣袖上部采用弹性罗纹拼接，带来无拘运动体验，结合后身网眼拼接设计，在跑步升温之际营造舒爽感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT 面料带来干爽舒适感受，缔造心无旁骛的运动体验
- 衣袖上部采用弹性罗纹拼接，让你运动自如
- 背面网眼拼接，提升透气性
- 领口拉链开襟设计，令上衣易于穿脱
- 轻微弧形后摆，提升包覆效果
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布/罗纹拼接：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： AH8974-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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