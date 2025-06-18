 

Nike Element

男子速干跑步上衣

¥449
售罄：此配色当前无货

穿上 Nike Element 男子速干跑步上衣，演绎叠搭魅力。衣袖上部采用弹性罗纹拼接，带来无拘运动体验，结合后身网眼拼接设计，在跑步升温之际营造舒爽感受。


  • 显示颜色：
  • 款式： AH8974-010

Nike Element

¥449

舒适包覆

穿上 Nike Element 男子速干跑步上衣，演绎叠搭魅力。衣袖上部采用弹性罗纹拼接，带来无拘运动体验，结合后身网眼拼接设计，在跑步升温之际营造舒爽感受。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 面料带来干爽舒适感受，缔造心无旁骛的运动体验
  • 衣袖上部采用弹性罗纹拼接，让你运动自如
  • 背面网眼拼接，提升透气性
  • 领口拉链开襟设计，令上衣易于穿脱
  • 轻微弧形后摆，提升包覆效果

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布/罗纹拼接：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： AH8974-010

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