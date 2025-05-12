Nike Element 耐克灵蛇迎新系列
Uzi 同款 Dri-FIT 男子防晒速干 1/4 拉链开襟跑步上衣
¥379¥54930% 折让
售罄：此配色当前无货
灵动应万变，新年有得盘。Nike Element 耐克灵蛇迎新系列 Dri-FIT 男子防晒速干 1/4 拉链开襟跑步上衣搭载导湿速干技术，富有弹性，可单穿亦可叠搭，塑就出众包覆效果。该版本采用盘绕蛇形的设计细节，旨在庆贺新年。
- 显示颜色： 队红
- 款式： HV8212-677
Nike Element 耐克灵蛇迎新系列
¥379¥54930% 折让
灵动应万变，新年有得盘。Nike Element 耐克灵蛇迎新系列 Dri-FIT 男子防晒速干 1/4 拉链开襟跑步上衣搭载导湿速干技术，富有弹性，可单穿亦可叠搭，塑就出众包覆效果。该版本采用盘绕蛇形的设计细节，旨在庆贺新年。
紫外线防护
该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 衣袖搭配拇指孔设计，帮助包覆双手
产品细节
- UPF 40+
- 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 队红
- 款式： HV8212-677
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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