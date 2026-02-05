Nike Elemental
儿童双肩包
10% 折让
Nike Elemental 儿童双肩包采用宽敞主袋，让你轻松携带所需物品。正面口袋适合收纳小物件，侧边口袋可存放水壶。此设计的一大亮点是附于外侧的挂包，从鞋盒汲取灵感，别具匠心。
- 显示颜色： 大学蓝/黑/珍珠灰
- 款式： IO0144-412
其他细节
- 双向拉链主袋，便于轻松存取物品
- 正面拉链口袋，便于存放小物件
- 一侧弹性网眼布侧袋，方便随身携带补水用具
产品细节
- 可拆卸挂包
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
