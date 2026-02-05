 
Nike Elemental 儿童双肩包 - 大学蓝/黑/珍珠灰

Nike Elemental

儿童双肩包

10% 折让

Nike Elemental 儿童双肩包采用宽敞主袋，让你轻松携带所需物品。正面口袋适合收纳小物件，侧边口袋可存放水壶。此设计的一大亮点是附于外侧的挂包，从鞋盒汲取灵感，别具匠心。


  • 显示颜色： 大学蓝/黑/珍珠灰
  • 款式： IO0144-412

其他细节

  • 双向拉链主袋，便于轻松存取物品
  • 正面拉链口袋，便于存放小物件
  • 一侧弹性网眼布侧袋，方便随身携带补水用具

产品细节

  • 可拆卸挂包
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
