背上 Nike Elemental 儿童双肩包，即刻出发。采用耐用设计，大号拉链主袋搭配拉链前袋，方便安全存储物品。可调节软垫肩带设计，营造专属舒适携背体验。
- 显示颜色： 浅军绿/大学灰/黑
- 款式： BA6032-320
安全收纳，轻松畅行
其他细节
- 拉链主袋，提供宽敞的储物空间
- 拉链前袋，提供额外收纳空间
- 可拆卸小挂包，便于携带其他小物
- 可调节软垫肩带，打造舒适携背体验
- 提环设计，打造不同携带方式
产品细节
- 尺寸：45 x 30 x 13 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
