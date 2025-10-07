Nike Elemental
儿童双肩包
36% 折让
Nike Elemental 儿童双肩包采用宽敞主袋，让你轻松携带所需物品。正面拉链口袋，适合收纳小物件；左侧口袋，方便存放水壶。此设计的一大亮点是附于外侧的小挂包，从鞋盒汲取灵感，别具匠心。
- 显示颜色： 黑/橙色/白色
- 款式： HJ4186-010
产品细节
- 提环设计
- 可调节肩带
- 尺寸：45 x 30 x 13 厘米
- 容积：约 18 升
- 重量：约 312 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
