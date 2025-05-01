 
Nike Elemental 儿童双肩包 - 浅军绿/大学灰/黑

Nike Elemental

儿童双肩包

12% 折让

背上 Nike Elemental 儿童双肩包，即刻出发。采用耐用设计，大号拉链主袋搭配拉链前袋，方便安全存储物品。可调节软垫肩带设计，营造专属舒适携背体验。


  • 显示颜色： 浅军绿/大学灰/黑
  • 款式： BA6032-320

其他细节

  • 拉链主袋，提供宽敞的储物空间
  • 拉链前袋，提供额外收纳空间
  • 可拆卸小挂包，便于携带其他小物
  • 可调节软垫肩带，打造舒适携背体验
  • 提环设计，打造不同携带方式

产品细节

  • 尺寸：45 x 30 x 13 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
