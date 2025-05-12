Nike Elemental CNY 耐克灵蛇迎新系列
斜挎包
¥199¥34942% 折让
灵动应万变，新年有得盘。Nike Elemental CNY 耐克灵蛇迎新系列斜挎包可用作腰包，伴你喜迎蛇年。宽敞主袋设有两个内部拉链网眼口袋，背面另配有拉链口袋，为日常基本物品提供充裕存储空间。
- 显示颜色： 浅骨色/浅骨色/大学红
- 款式： HV6123-072
Nike Elemental CNY 耐克灵蛇迎新系列
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灵动应万变，新年有得盘。Nike Elemental CNY 耐克灵蛇迎新系列斜挎包可用作腰包，伴你喜迎蛇年。宽敞主袋设有两个内部拉链网眼口袋，背面另配有拉链口袋，为日常基本物品提供充裕存储空间。
产品细节
- 尺寸：47 x 11 x 19 厘米
- 可调节固定带搭配插扣设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 浅骨色/浅骨色/大学红
- 款式： HV6123-072
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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