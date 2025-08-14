Nike Elemental Premium
腰包
33% 折让
Nike Elemental Premium 腰包采用耐用织物制成，时尚简约，为你提供便捷的随身收纳空间。大号拉链主袋搭配背面拉链口袋，便于安全存放小物件。可调节固定带搭配插扣设计，塑就专属贴合感，可供随心打造个性风范。
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑
- 款式： DN2556-010
便捷收纳，轻松畅行
其他细节
- 可调节固定带，方便自行调节贴合度
- 拉链口袋，为小物件提供安全的收纳空间
- 匠心拉链头设计，便于快速存取物品
产品细节
- 尺寸：47 x 11 x 19 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
