Nike Elemental Premium 腰包采用耐用织物制成，时尚简约，为你提供便捷的随身收纳空间。大号拉链主袋搭配背面拉链口袋，便于安全存放小物件。可调节固定带搭配插扣设计，塑就专属贴合感，可供随心打造个性风范。


  • 显示颜色： 黑/黑/煤黑
  • 款式： DN2556-010

便捷收纳，轻松畅行

Nike Elemental Premium 腰包采用耐用织物制成，时尚简约，为你提供便捷的随身收纳空间。大号拉链主袋搭配背面拉链口袋，便于安全存放小物件。可调节固定带搭配插扣设计，塑就专属贴合感，可供随心打造个性风范。

其他细节

  • 可调节固定带，方便自行调节贴合度
  • 拉链口袋，为小物件提供安全的收纳空间
  • 匠心拉链头设计，便于快速存取物品

产品细节

  • 尺寸：47 x 11 x 19 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
