Nike Elemental Premium

腰包

¥299

Nike Elemental Premium 腰包采用耐用织物制成，时尚简约，为你提供便捷的随身收纳空间。大号拉链主袋搭配背面拉链口袋，便于安全存放随身物品。可调节固定带搭配插扣设计，塑就专属贴合感，可供随心打造个性风范。

  • 显示颜色： 黑/黑/煤黑
  • 款式： DN2556-010

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