Nike Elite
耐高系列速干篮球袜（1 双）
¥89¥9910% 折让
Nike Elite 速干篮球袜（1 双）采用足弓板带设计，提供出众舒适的支撑贴合感。双足触地部位采用加厚设计，为特定区域缔造出色的缓震效果。
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： SX7625-100
Nike Elite
¥89¥9910% 折让
导湿速干，舒适支撑
Nike Elite 速干篮球袜（1 双）采用足弓板带设计，提供出众舒适的支撑贴合感。双足触地部位采用加厚设计，为特定区域缔造出色的缓震效果。
其他细节
- 导湿速干技术，助你保持干爽舒适
- 局部加厚设计，有助缓震
- 足弓板带设计，缔造稳固舒适的贴合体验
- 前足罗纹抓附设计，有助于减少鞋内打滑现象
- 足背疏松针织设计，塑就出色透气性
产品细节
- 脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： SX7625-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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