 

Nike Elite

耐高系列速干篮球袜（1 双）

¥89¥9910% 折让

Nike Elite 速干篮球袜（1 双）采用足弓板带设计，提供出众舒适的支撑贴合感。双足触地部位采用加厚设计，为特定区域缔造出色的缓震效果。


  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： SX7625-100

Nike Elite

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导湿速干，舒适支撑

Nike Elite 速干篮球袜（1 双）采用足弓板带设计，提供出众舒适的支撑贴合感。双足触地部位采用加厚设计，为特定区域缔造出色的缓震效果。

其他细节

  • 导湿速干技术，助你保持干爽舒适
  • 局部加厚设计，有助缓震
  • 足弓板带设计，缔造稳固舒适的贴合体验
  • 前足罗纹抓附设计，有助于减少鞋内打滑现象
  • 足背疏松针织设计，塑就出色透气性

产品细节

  • 脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： SX7625-100

免费配送和退换货

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