Nike Elite
速干中筒篮球袜（1 双）
¥59¥9940% 折让
Nike Elite 速干中筒篮球袜（1 双）结合足弓板带设计，提供出众的支撑贴合感，匠心排布的加厚设计在驰骋赛场之际有助缓震。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： SX7622-013
Nike Elite
¥59¥9940% 折让
专注迈步体验
Nike Elite 速干中筒篮球袜（1 双）结合足弓板带设计，提供出众的支撑贴合感，匠心排布的加厚设计在驰骋赛场之际有助缓震。
非凡舒适
主要压力点融入加厚设计，为关键部位提供舒适体验。
稳固贴合
足弓板带贴合足型，缔造贴合感受。
出众舒适
前足条纹抓附设计，有助于减少鞋内打滑现象。
其他细节
- 脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 可机洗
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： SX7622-013
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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