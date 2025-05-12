 

Nike Elite

速干中筒篮球袜（1 双）

¥59¥9940% 折让
黑/白色/白色
白色/黑/黑

Nike Elite 速干中筒篮球袜（1 双）结合足弓板带设计，提供出众的支撑贴合感，匠心排布的加厚设计在驰骋赛场之际有助缓震。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： SX7622-013

Nike Elite

¥59¥9940% 折让

专注迈步体验

Nike Elite 速干中筒篮球袜（1 双）结合足弓板带设计，提供出众的支撑贴合感，匠心排布的加厚设计在驰骋赛场之际有助缓震。

非凡舒适

主要压力点融入加厚设计，为关键部位提供舒适体验。

稳固贴合

足弓板带贴合足型，缔造贴合感受。

出众舒适

前足条纹抓附设计，有助于减少鞋内打滑现象。

其他细节

  • 脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 可机洗

产品细节

  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： SX7622-013

免费配送和退换货

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