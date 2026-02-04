 
Nike Elite 2.0 X-MAS 圣诞系列速干舒适中筒运动袜（1 双） - 健身红/大学红/白色/峡谷绿

Nike Elite 2.0 X-MAS

圣诞系列速干舒适中筒运动袜（1 双）

16% 折让

运动员们请注意！无论是在重要的日子里尽情驰骋，还是征战球场，Nike Elite 2.0 X-MAS 圣诞系列速干舒适中筒运动袜（1 双）皆可为你带来出众缓震体验和舒适支撑效果。


  • 显示颜色： 健身红/大学红/白色/峡谷绿
  • 款式： HV6888-687

其他细节

  • 前足和后跟采用加厚设计，有助减少训练带来的冲击力
  • 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果

产品细节

  • 脚面主体：聚酯纤维/莱赛尔纤维/氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。