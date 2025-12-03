Nike Elite 2.0 X-MAS
圣诞系列速干舒适中筒运动袜（1 双）
运动员们请注意！无论是在重要的日子里尽情驰骋，还是征战球场，Nike Elite 2.0 X-MAS 圣诞系列速干舒适中筒运动袜（1 双）皆可为你带来出众缓震体验和舒适支撑效果。
- 显示颜色： 健身红/大学红/白色/峡谷绿
- 款式： HV6888-687
其他细节
- 前足和后跟采用加厚设计，有助减少训练带来的冲击力
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
产品细节
- 脚面主体：聚酯纤维/莱赛尔纤维/氨纶
- 可机洗
