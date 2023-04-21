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      Nike Elite BHM

      Crew 运动袜（1 双）

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      穿上 Nike Elite BHM Crew 运动袜（1 双），纪念这段悠久历史，向黑人历史月的英雄致敬。BHM 系列为 Nike Ever Higher 基金提供支持，该基金为社区及其青少年提供辅导、体育活动和其他福利。

      • 显示颜色： 黑/潘趣红
      • 款式： SX7412-010

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