Nike Elite
NBA 速干中筒运动袜（1 双）
¥89¥9910% 折让
Nike Elite NBA 速干中筒运动袜（1 双）柔软舒适、支撑力出色，是球员的理想之选。采用优质针织纱线结合导湿速干技术，帮助双足保持干爽舒适。运动袜饰有 NBA 标志，背面搭配竖版的 Nike 篮球 Elite 条纹。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： SX7587-010
Nike Elite
¥89¥9910% 折让
赛场王者
Nike Elite NBA 速干中筒运动袜（1 双）柔软舒适、支撑力出色，是球员的理想之选。采用优质针织纱线结合导湿速干技术，帮助双足保持干爽舒适。运动袜饰有 NBA 标志，背面搭配竖版的 Nike 篮球 Elite 条纹。
导湿速干，舒适柔软
优质针织面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。
关键区域加厚
足底关键区域加厚设计，有助缓震。
稳固贴合
足弓板带包裹中足，缔造舒适贴合感。
其他细节
- 足面融入疏松针织设计，有助双足保持透气
- 袜口采用罗纹设计
产品细节
- 背面竖版 Elite 条纹
- 脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： SX7587-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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