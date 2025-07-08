 
Nike Elite NBA 速干中筒运动袜（1 双） - 白色/黑

Nike Elite

NBA 速干中筒运动袜（1 双）

40% 折让
白色/黑
黑/白色

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Nike Elite NBA 速干中筒运动袜（1 双）柔软舒适、支撑力出色，是球员的理想之选。采用优质针织纱线结合导湿速干技术，帮助双足保持干爽舒适。运动袜饰有 NBA 标志，背面搭配竖版的 Nike 篮球 Elite 条纹。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： SX7587-100

Nike Elite

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赛场王者

Nike Elite NBA 速干中筒运动袜（1 双）柔软舒适、支撑力出色，是球员的理想之选。采用优质针织纱线结合导湿速干技术，帮助双足保持干爽舒适。运动袜饰有 NBA 标志，背面搭配竖版的 Nike 篮球 Elite 条纹。

导湿速干，舒适柔软

优质针织面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。

关键区域加厚

足底关键区域加厚设计，有助缓震。

稳固贴合

足弓板带包裹中足，缔造舒适贴合感。

其他细节

  • 足面融入疏松针织设计，有助双足保持透气
  • 袜口采用罗纹设计

产品细节

  • 背面竖版 Elite 条纹
  • 脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： SX7587-100

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