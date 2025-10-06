 
Nike Essentials 婴童长袖T恤和长裤套装 - 调色桦树色

Essentials 婴童长袖T恤和长裤套装

调色桦树色
Nike Essentials 婴童长袖T恤和长裤套装采用针织棉料，为小宝贝轻松打造个性穿搭，助力畅玩。 长袖T恤采用针织面料，结合落肩设计，缔造轻松穿着感；撞色内袖，呈现长袖T恤外搭短袖T恤的假两件外观。 配套长裤采用法式毛圈面料，结合弹性腰部，塑就舒适贴合感；锥形裤筒搭配罗纹裤管口，缔造稳固舒适的穿着体验，同时彰显 Nike 运动鞋魅力。


  • 显示颜色： 调色桦树色
  • 款式： IO5891-051

其他细节

两件单品均可与小宝贝衣橱里的其他单品混搭

产品细节

  • 长袖T恤/长裤：100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

