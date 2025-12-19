Nike Essentials 幼童长袖T恤和长裤套装采用针织棉料，为孩子轻松打造个性穿搭，助力畅玩。长袖T恤采用针织面料，结合落肩设计，缔造轻松穿着感；撞色内袖，呈现长袖T恤外搭短袖T恤的假两件外观。配套长裤采用法式毛圈面料，结合弹性腰部，塑就舒适贴合感；锥形裤筒搭配罗纹裤管口，缔造稳固舒适的穿着体验，同时彰显 Nike 运动鞋魅力。

