Nike Everyday
舒适速干中筒训练袜（3 双）
¥69¥10936% 折让
售罄：此配色当前无货
Nike Everyday 舒适速干中筒训练袜（3 双），助你轻松完成训练目标。导湿速干技术助你保持干爽，厚实毛圈袜底为高强度训练和长距离跑步缔造非凡舒适感受。足弓板带设计，赋予双足舒适支撑体验。包含 3 双，让你随时都有备用。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： SX7664-100
Nike Everyday
¥69¥10936% 折让
Nike Everyday 舒适速干中筒训练袜（3 双），助你轻松完成训练目标。导湿速干技术助你保持干爽，厚实毛圈袜底为高强度训练和长距离跑步缔造非凡舒适感受。足弓板带设计，赋予双足舒适支撑体验。包含 3 双，让你随时都有备用。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助双足保持干爽舒适
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
- 厚实毛圈袜底，缔造非凡舒适感受
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： SX7664-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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