Nike Everyday All-Court 8P
印花篮球
30% 折让
玩转 Nike Everyday All-Court 8P 印花篮球，无论是室内还是户外球场，尽情秀出球技。凹槽设计，实现出色投篮和控球表现，纹理球面塑就出众抓附力。
- 显示颜色： 煤黑/荷兰橙/黑/荷兰橙
- 款式： DO8259-035
柔软触感，日常佳选
产品细节
- 未充气效果
- 室内和户外均适用
- 面层材质：人造革
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
