 
Nike Everyday All-Court 8P 印花篮球 - 煤黑/荷兰橙/黑/荷兰橙

印花篮球

玩转 Nike Everyday All-Court 8P 印花篮球，无论是室内还是户外球场，尽情秀出球技。凹槽设计，实现出色投篮和控球表现，纹理球面塑就出众抓附力。


  • 显示颜色： 煤黑/荷兰橙/黑/荷兰橙
  • 款式： DO8259-035

柔软触感，日常佳选

产品细节

  • 未充气效果
  • 室内和户外均适用
  • 面层材质：人造革
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

