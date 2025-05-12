Nike Everyday Cushioned
速干中筒运动袜（1 双）
¥49¥7937% 折让
售罄：此配色当前无货
Nike Everyday Cushioned 速干中筒运动袜（1 双）采用后跟和前足加厚设计，搭配支撑力出众的足弓板带和导湿速干面料，缔造干爽舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 黑/荧光黄
- 款式： HJ9389-010
Nike Everyday Cushioned
¥49¥7937% 折让
Nike Everyday Cushioned 速干中筒运动袜（1 双）采用后跟和前足加厚设计，搭配支撑力出众的足弓板带和导湿速干面料，缔造干爽舒适的日常穿着体验。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助双足保持干爽
- 加厚后跟和足尖，经久耐穿
- 足背采用疏松针织设计，为双足营造透气体验
产品细节
- 刺绣 Air Max 95 运动鞋贴片
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/荧光黄
- 款式： HJ9389-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。