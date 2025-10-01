Nike Everyday Essential
运动短袜（3 双）
10% 折让
Nike Everyday Essential 运动短袜（3 双）采用匠心设计，轻盈百搭，可驾驭多种不同活动。采用透气针织面料，质感柔软，塑就非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 多色
- 款式： DX5074-904
Nike Everyday Essential
休闲舒适
其他细节
- 短款剪裁设计，舒适包覆
- 针织袜底，缔造舒适脚感，实现出色缓震效果
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
- 足面采用疏松针织，提升透气性
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
