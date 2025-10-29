Nike Everyday Lightweight
女子训练浅口袜（3 双）
18% 折让
Nike Everyday Lightweight 女子训练浅口袜（3 双）采用弹性棉混纺材料，塑就出众透气和柔软舒适感受。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： SX4863-101
Nike Everyday Lightweight
18% 折让
舒适贴合，透气出众
Nike Everyday Lightweight 女子训练浅口袜（3 双）采用弹性棉混纺材料，塑就出众透气和柔软舒适感受。
其他细节
-
- 疏松针织足面，帮助双足保持舒爽
- 加固足尖，缔造出色耐穿性
产品细节
- 袜底主体：棉/锦纶/氨纶
-
- 可机洗
-
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： SX4863-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。