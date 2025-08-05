Nike Everyday Lightweight
女子速干训练浅口袜（3 双）
立即下载 Nike App 获取通知。
建立或登录免费 Nike 会员帐户，即可在本产品发售时把握购买良机。
Nike Everyday Lightweight 女子速干训练浅口袜（3 双）采用弹性棉混纺材料，塑就出众透气和柔软舒适感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： SX4863-010
Nike Everyday Lightweight
舒适贴合，透气出众
Nike Everyday Lightweight 女子速干训练浅口袜（3 双）采用弹性棉混纺材料，塑就出众透气和柔软舒适感受。
其他细节
- 足面疏松针织设计，帮助双足保持舒爽
- 加固足尖，缔造出色耐穿性
产品细节
- 袜底主体：棉/锦纶/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： SX4863-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。