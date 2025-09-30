 
Nike Everyday Lightweight 女子速干训练浅口袜（3 双） - 白色/黑

10% 折让

Nike Everyday Lightweight 女子速干训练浅口袜（3 双）采用弹性棉混纺材料，塑就出众透气和柔软舒适感受。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： SX4863-101

舒适贴合，透气出众

Nike Everyday Lightweight 女子速干训练浅口袜（3 双）采用弹性棉混纺材料，塑就出众透气和柔软舒适感受。

其他细节

  • 足面疏松针织设计，帮助双足保持舒爽
  • 加固足尖，缔造出色耐穿性

产品细节

  • 袜底主体：棉/锦纶/氨纶
  • 可机洗
