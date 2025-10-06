Nike Everyday Lightweight
速干训练船袜（3 双）
18% 折让
Nike Everyday Lightweight 速干训练船袜（3 双），助你轻松完成训练目标。柔软纱线融合导湿速干技术，帮助双足保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： SX7678-010
舒适速干
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽、舒适和专注
- 足弓板带设计，缔造出众支撑体验
- 匠心设计，塑就低调外观
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
