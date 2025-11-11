Nike Everyday Plus
速干中筒运动袜（3 双）
¥149
Nike Everyday Plus 速干中筒运动袜（3 双）采用导湿速干技术，帮助双足保持干爽舒适；足弓板带设计，缔造舒适贴合的支撑感受。
- 显示颜色： 多色
- 款式： HJ9336-904
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 加固袜头，经久耐穿
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。 袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
-
