Nike Everyday Plus CNY 耐克灵蛇迎新系列
舒适速干中筒运动袜（2 双）
¥129
灵动应万变，新年有得盘。Nike Everyday Plus CNY 耐克灵蛇迎新系列舒适速干中筒运动袜（2 双）采用匠心设计，伴你喜迎蛇年。导湿速干面料，帮助双足保持干爽；足弓板带设计，缔造出众支撑力。
- 显示颜色： 多色
- 款式： HJ9384-900
Nike Everyday Plus CNY 耐克灵蛇迎新系列
¥129
灵动应万变，新年有得盘。Nike Everyday Plus CNY 耐克灵蛇迎新系列舒适速干中筒运动袜（2 双）采用匠心设计，伴你喜迎蛇年。导湿速干面料，帮助双足保持干爽；足弓板带设计，缔造出众支撑力。
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： HJ9384-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。