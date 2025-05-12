Nike Everyday Plus Cushioned
舒适速干中筒运动袜（3 双）
¥99¥12923% 折让
售罄：此配色当前无货
Nike Everyday Plus Cushioned 舒适速干中筒运动袜（3 双）搭载导湿速干技术，缔造出众透气性。加固后跟和足尖，有效提升耐穿性；足弓板带支撑力出众，后跟和前足融入加厚设计，帮助双足保持舒适。
- 显示颜色： 多色
- 款式： HF0851-902
Nike Everyday Plus Cushioned
¥99¥12923% 折让
Nike Everyday Plus Cushioned 舒适速干中筒运动袜（3 双）搭载导湿速干技术，缔造出众透气性。加固后跟和足尖，有效提升耐穿性；足弓板带支撑力出众，后跟和前足融入加厚设计，帮助双足保持舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助双足保持干爽舒适
- 袜面采用疏松针织设计，带来透气体验
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： HF0851-902
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。