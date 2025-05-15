Nike Everyday Plus Lightweight
女子速干训练浅口袜（3 双）
¥109
Nike Everyday Plus Lightweight 女子速干训练浅口袜（3 双）采用锦纶和氨纶等混纺面料，缔造轻盈舒适感受。导湿速干设计，令双足保持干爽。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： SX5277-011
Nike Everyday Plus Lightweight
¥109
舒适贴合，透气出众
Nike Everyday Plus Lightweight 女子速干训练浅口袜（3 双）采用锦纶和氨纶等混纺面料，缔造轻盈舒适感受。导湿速干设计，令双足保持干爽。
其他细节
- Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适
- 足弓板带设计，实现出众支撑效果和舒适感受
- 足面采用透气结构
- 后跟内侧融入硅胶，有助减少足部滑动
产品细节
- 脚面主体/脚面罗纹：锦纶/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： SX5277-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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