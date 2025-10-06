 
Nike Everyday Plus Lightweight 速干训练短袜（3 双） - 多色

Nike Everyday Plus Lightweight

速干训练短袜（3 双）

Nike Everyday Plus Lightweight 速干训练短袜（3 双）采用轻盈导湿速干纱线，搭配足面疏松针织设计，令双足保持干爽。罗纹设计包覆足弓，提供出色支撑力。


  • 显示颜色： 多色
  • 款式： SX6893-927

舒适支撑

Nike Everyday Plus Lightweight 速干训练短袜（3 双）采用轻盈导湿速干纱线，搭配足面疏松针织设计，令双足保持干爽。罗纹设计包覆足弓，提供出色支撑力。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适
  • 足面采用疏松针织设计，帮助双足保持舒爽
  • 罗纹包覆中足，实现出色支撑力
  • 加固后跟和足尖，经久耐穿

产品细节

  • 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
