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      Nike Explore Strada

      男子运动鞋

      ¥499

      Nike Explore Strada 男子运动鞋的设计灵感源自 React Element 55 的独特风格，采用梭织鞋面和匠心配色，巧搭内置鞋垫的记忆泡棉，塑就时尚风范和舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 白色/亮深红/皇家蓝/黑
      • 款式： CD7093-100

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