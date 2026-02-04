 
Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子宽松速干高尔夫长裤 - 黑/黑/黑

Nike Fairway Fresh

Dri-FIT 男子宽松速干高尔夫长裤

10% 折让

Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子宽松速干高尔夫长裤版型宽松，搭配实用口袋，焕新演绎经典高尔夫长裤。梭织面料富有弹性，搭载导湿速干技术，助你保持干爽，再获佳绩。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IB0659-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 腰部搭配抽绳，增添休闲风格，这款轻便长裤是你参加挚爱球赛的理想之选
  • 侧边口袋和背面口袋，可轻松收纳码数本和球标
  • 裤腿工装口袋为高尔夫基本物品提供安全收纳空间
  • 外部球座收纳空间，方便取用，让你时刻准备就绪

产品细节

  • 宽松版型
  • 弹性梭织面料
  • 插手口袋
  • 工装口袋
  • 后身口袋
  • 拉链门襟
  • 腰带环
  • 弹性后腰
  • 面料：93% 锦纶/7% 氨纶。上部口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
