 
Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干宽松长袖高尔夫翻领T恤 - 温和灰绿/温和灰绿

Nike Fairway Fresh

Dri-FIT 男子速干宽松长袖高尔夫翻领T恤

10% 折让

Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干宽松长袖高尔夫翻领T恤是高尔夫运动的理想单品，采用导湿速干技术，助你在运动时保持干爽舒适。针织面料，打造舒适亲肤的穿着体验；整版苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。


  • 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿
  • 款式： II0773-006

其他细节

  •  经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 三粒按扣式前襟，塑就传统外观

产品细节

  • 轻盈针织面料
  • 罗纹翻领
  • 按扣前襟
  • 刺绣图案
  • 59% 棉/41% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿
  • 款式： II0773-006

