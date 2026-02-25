Nike Fairway Fresh
Dri-FIT 男子速干宽松长袖高尔夫翻领T恤
10% 折让
Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干宽松长袖高尔夫翻领T恤是高尔夫运动的理想单品，采用导湿速干技术，助你在运动时保持干爽舒适。针织面料，打造舒适亲肤的穿着体验；整版苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。
- 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿
- 款式： II0773-006
其他细节
- 经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 三粒按扣式前襟，塑就传统外观
产品细节
- 轻盈针织面料
- 罗纹翻领
- 按扣前襟
- 刺绣图案
- 59% 棉/41% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿
- 款式： II0773-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
