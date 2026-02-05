 
Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干高尔夫无袖上衣 - 黑/石灰色

10% 折让
黑/石灰色
帆白/石灰色

Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干高尔夫无袖上衣采用弹性梭织面料，搭载导湿速干技术，助你保持干爽；超宽松版型，便于叠搭，助你挥杆自如。


  • 显示颜色： 黑/石灰色
  • 款式： IB0311-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 刺绣 Nike Golf 盾形标志和罗纹领口，为比赛增添传统外观

产品细节

  • 超宽松版型
  • 弹性梭织面料
  • 后身上部采用网眼布拼接里料
  • 罗纹衣领
  • 局部弹性下摆设计
  • 面料：93% 锦纶/7% 氨纶。网眼布里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
