 
Nike Fairway Fresh Therma-FIT 男子加绒连帽衫 - 大学深蓝/黑

Nike Fairway Fresh

Therma-FIT 男子加绒连帽衫

10% 折让
大学深蓝/黑
帆白/黑

Nike Fairway Fresh Therma-FIT 男子加绒连帽衫重新诠释了 Nike 高尔夫的经典款式。加绒针织面料结合 Therma-FIT 技术和落针接缝技术，既保暖又精致。这款连帽衫是晨间开球和夜间练习的理想之选。


  • 显示颜色： 大学深蓝/黑
  • 款式： IB0298-419

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
  • 传统标志向我们在高尔夫球场上的印记致敬，而风帽开口处的按扣则让你可以自行调节贴合度

产品细节

  • 超宽松版型
  • 罗纹袖口
  • 风帽采用棉质里料
  • 刺绣 Nike Golf 盾形标志
  • 风帽开口设有按扣
  • 面料：59% 棉/41% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
