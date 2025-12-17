Nike Fairway Fresh
Therma-FIT 男子加绒连帽衫
Nike Fairway Fresh Therma-FIT 男子加绒连帽衫重新诠释了 Nike 高尔夫的经典款式。加绒针织面料结合 Therma-FIT 技术和落针接缝技术，既保暖又精致。这款连帽衫是晨间开球和夜间练习的理想之选。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IB0298-133
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
- 传统标志向我们在高尔夫球场上的印记致敬，而风帽开口处的按扣则让你可以自行调节贴合度
产品细节
- 超宽松版型
- 罗纹袖口
- 风帽采用棉质里料
- 刺绣 Nike Golf 盾形标志
- 风帽开口设有按扣
- 面料：59% 棉/41% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
