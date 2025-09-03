 
Nike Fast Dri-FIT 男子速干跑步紧身短裤 - 黑

Nike Fast

Dri-FIT 男子速干跑步紧身短裤

¥349
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Fast Dri-FIT 男子速干跑步紧身短裤专为竞速运动设计，提供有力支撑，助你引爆疾速。弹性贴身面料可导湿速干，舒适衬裤提升包覆效果。设有三个口袋，便于存放跑步基本装备。


  • 显示颜色：
  • 款式： IH4518-010

Nike Fast

¥349

Nike Fast Dri-FIT 男子速干跑步紧身短裤专为竞速运动设计，提供有力支撑，助你引爆疾速。弹性贴身面料可导湿速干，舒适衬裤提升包覆效果。设有三个口袋，便于存放跑步基本装备。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 衬裤为关键部位提供支撑
  • 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感
  • 多口袋设计，便于存放跑步基本装备
  • 其中，后身内侧口袋空间充裕，可收纳大部分手机

产品细节

  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IH4518-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。