FC247 Elastico Pro III TF

男子人造场地足球鞋

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黑/深雾灰/白色/荧光黄
激光橙/黑/白色/荧光黄

FC247 Elastico Pro III 男子人造场地足球鞋集锁定贴合感、透气舒适感与多向抓地力于一身，是小型比赛的理想选择。

  • 显示颜色： 黑/深雾灰/白色/荧光黄
  • 款式： 685362-001

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